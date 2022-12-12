Рылина Степанида Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1717
Дата смерти1765
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717
Отец: Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1737
Отец ребёнка: Рылин Гавриил Григорьевич
Рождение ребёнка
1740
Отец ребёнка: Рылин Гавриил Григорьевич
Рождение ребёнка
1741
Сын: Рылин Прокопий Гаврилович
Отец ребёнка: Рылин Гавриил Григорьевич
Рождение ребёнка
1744
Отец ребёнка: Рылин Гавриил Григорьевич
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Новикова Анастасия Гавриловна
Отец ребёнка: Рылин Гавриил Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1765