Рылина Степанида Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рылина Степанида Григорьевна

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Место рождения

Сафроновка, Хомутовский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1717

Дата смерти

1765

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: Григорий

Мать: не указана

Сафроновка, Хомутовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1737

Сын: Рылин Максим Гаврилович

Отец ребёнка: Рылин Гавриил Григорьевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1740

Сын: Рылин Андрей Гаврилович

Отец ребёнка: Рылин Гавриил Григорьевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1741

Сын: Рылин Прокопий Гаврилович

Отец ребёнка: Рылин Гавриил Григорьевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1744

Сын: Рылин Иван Гаврилович

Отец ребёнка: Рылин Гавриил Григорьевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1753

Дочь: Новикова Анастасия Гавриловна

Отец ребёнка: Рылин Гавриил Григорьевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рылин Гавриил Григорьевич

Смерть
1765
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