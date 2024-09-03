Холод Андрей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХолод Андрей Иванович

Холод Андрей Иванович

avatar

Место рождения

Минск

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Холод Иван

Мать: Холод Неизвестно

Рождение ребёнка
30.06.1919

Дочь: Холод (Холод) Зоя Андреевна

Мать ребёнка: Холод (Майборода) Просковья Павловна

Рождение ребёнка
23.02.1921

Сын: Холод Иван Андреевич

Мать ребёнка: Холод (Майборода) Просковья Павловна

Рождение ребёнка
21.01.1923

Дочь: Холод (Холод) Вера Андреевна

Мать ребёнка: Холод (Майборода) Просковья Павловна

Рождение ребёнка
23.02.1925

Сын: Холод Александр Андреевич

Мать ребёнка: Холод (Майборода) Просковья Павловна

Рождение ребёнка
14.06.1927

Дочь: Холод (Холод) Раиса Андреевна

Мать ребёнка: Холод (Майборода) Просковья Павловна

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Холод Любовь Андреевна

Мать ребёнка: Холод (Майборода) Просковья Павловна

Рождение ребёнка
14.06.1930

Дочь: Семенчева (Холод) Любовь Андреевна

Мать ребёнка: Холод (Майборода) Просковья Павловна

Свидетельство о рождении ТЮ № 273797 от 27.05.1948 Место рождения Русское село ул. 1-го Мая (Сейчас- Ёркин Хаёт кучаси) дом 13. на одной стороне улицы предприятие.
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.