Холод Андрей Иванович
Место рожденияМинск
Дата рождения1898
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Холод Иван
Мать: Холод Неизвестно
Рождение ребёнка
30.06.1919
Дочь: Холод (Холод) Зоя Андреевна
Мать ребёнка: Холод (Майборода) Просковья Павловна
Рождение ребёнка
23.02.1921
Сын: Холод Иван Андреевич
Мать ребёнка: Холод (Майборода) Просковья Павловна
Рождение ребёнка
21.01.1923
Дочь: Холод (Холод) Вера Андреевна
Мать ребёнка: Холод (Майборода) Просковья Павловна
Рождение ребёнка
23.02.1925
Сын: Холод Александр Андреевич
Мать ребёнка: Холод (Майборода) Просковья Павловна
Рождение ребёнка
14.06.1927
Дочь: Холод (Холод) Раиса Андреевна
Мать ребёнка: Холод (Майборода) Просковья Павловна
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Холод Любовь Андреевна
Мать ребёнка: Холод (Майборода) Просковья Павловна
Рождение ребёнка
14.06.1930
Дочь: Семенчева (Холод) Любовь Андреевна
Мать ребёнка: Холод (Майборода) Просковья Павловна
Свидетельство о рождении ТЮ № 273797 от 27.05.1948 Место рождения Русское село ул. 1-го Мая (Сейчас- Ёркин Хаёт кучаси) дом 13. на одной стороне улицы предприятие.
Смерть
Неизвестно