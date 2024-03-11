Холод (Холод) Любовь Андреевна
Место рожденияРусское село
Дата рождения14.06.1930
Дата смерти19.05.1992
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1930
Отец: Холод Андрей Иванович
Мать: Холод Просковья Павловна
Русское село
Рождение ребёнка
23.01.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Семенчев Виктор Александрович
г.Майли-Сай Ошской обл. Узбекской ССР
Рождение ребёнка
04.05.1958
Дочь: Кондратьева Ольга Викторовна
Отец ребёнка: Семенчев Виктор Александрович
Майли-Сай Ошской обл. СССР
Смерть
19.05.1992