Холод (Холод) Любовь Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Холод (Холод) Любовь Андреевна

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Место рождения

Русское село

Дата рождения

14.06.1930

Дата смерти

19.05.1992

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1930

Отец: Холод Андрей Иванович

Мать: Холод Просковья Павловна

Русское село
Рождение ребёнка
23.01.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Семенчев Виктор Александрович

г.Майли-Сай Ошской обл. Узбекской ССР
Рождение ребёнка
04.05.1958

Дочь: Кондратьева Ольга Викторовна

Отец ребёнка: Семенчев Виктор Александрович

Майли-Сай Ошской обл. СССР
Смерть
19.05.1992
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