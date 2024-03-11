Семенчев Виктор Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенчев Виктор Александрович

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Место рождения

Кузькино

Дата рождения

17.09.1930

Дата смерти

27.09.1969

Пол

Мужской

Отец

1908 г.р.

Мать

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Дети

Скрыто настройками приватности
1958 г.р.

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1930

Отец: Семенычев Александр Симеонович

Мать: скрыто настройками приватности

Кузькино
Рождение ребёнка
23.01.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Холод Любовь Андреевна

г.Майли-Сай Ошской обл. Узбекской ССР
Рождение ребёнка
04.05.1958

Дочь: Кондратьева Ольга Викторовна

Мать ребёнка: Холод Любовь Андреевна

Майли-Сай Ошской обл. СССР
Смерть
27.09.1969
Ташкент, Узбекская ССР
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