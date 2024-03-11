Семенчев Виктор Александрович
Место рожденияКузькино
Дата рождения17.09.1930
Дата смерти27.09.1969
ПолМужской
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1930
Отец: Семенычев Александр Симеонович
Мать: скрыто настройками приватности
Кузькино
Рождение ребёнка
23.01.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Холод Любовь Андреевна
г.Майли-Сай Ошской обл. Узбекской ССР
Рождение ребёнка
04.05.1958
Дочь: Кондратьева Ольга Викторовна
Мать ребёнка: Холод Любовь Андреевна
Майли-Сай Ошской обл. СССР
Смерть
27.09.1969
Ташкент, Узбекская ССР