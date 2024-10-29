Холод Иван Андреевич
Место рожденияРусское село
Дата рождения23.02.1921
Дата смерти1969
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1921
Русское село
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.09.1948
Мать ребёнка: Холод Антонина Александровна
Янги-Ер Узбекская ССР
Рождение ребёнка
20.10.1949
Мать ребёнка: Холод Антонина Александровна
Янги-Ер
Рождение ребёнка
22.01.1952
Дочь: Холод Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Холод Антонина Александровна
г.Янги-Ер Узбекская ССР
Рождение ребёнка
14.07.1958
Мать ребёнка: Холод Антонина Александровна
Янги-Ер Гулистан Узбекская ССР
Смерть
1969