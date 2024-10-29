Холод Иван Андреевич 23.02.1921 — найти родственников по фамилии на Familio
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Холод Иван Андреевич

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Место рождения

Русское село

Дата рождения

23.02.1921

Дата смерти

1969

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1921

Отец: Холод Андрей Иванович

Мать: Холод (Майборода) Просковья Павловна

Русское село
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Холод Антонина Александровна

Рождение ребёнка
20.09.1948

Сын: Холод Владимир Иванович

Мать ребёнка: Холод Антонина Александровна

Янги-Ер Узбекская ССР
Рождение ребёнка
20.10.1949

Сын: Холод Александр Иванович

Мать ребёнка: Холод Антонина Александровна

Янги-Ер
Рождение ребёнка
22.01.1952

Дочь: Холод Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Холод Антонина Александровна

г.Янги-Ер Узбекская ССР
Рождение ребёнка
14.07.1958

Сын: Холод Виктор Иванович

Мать ребёнка: Холод Антонина Александровна

Янги-Ер Гулистан Узбекская ССР
Смерть
1969

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