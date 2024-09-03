Холод Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Холод Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Литус (Холод) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Холод Неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Холод Неизвестно

Рождение ребёнка
1898

Сын: Холод Андрей Иванович

Мать ребёнка: Холод Неизвестно

Смерть
Неизвестно

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