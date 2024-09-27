Милоситова (Комякова) Ефросина Ионовой — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Милоситова (Комякова) Ефросина Ионовой

Место рождения

Селище, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1869

Дата смерти

16.05.1899

Пол

Женский

Добавил:

ЮЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Комяков Иоанн Емельянов

Мать: не указана

Селище, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
11.11.1892

Муж: Милоситов Герасим Васильев

Рождение ребёнка
12.08.1893

Дочь: Милоситова Анна Герасимова

Отец ребёнка: Милоситов Герасим Васильев

Кадуй, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
09.07.1895

Дочь: Баскова (Милоситова) Мария Герасимовна

Отец ребёнка: Милоситов Герасим Васильев

Кадуй, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
19.09.1897

Дочь: Елисеева (Милоситова) Просковья Герасимова

Отец ребёнка: Милоситов Герасим Васильев

Кадуй, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
16.05.1899
Кадуй, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область

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