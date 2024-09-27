Милоситова (Комякова) Ефросина Ионовой
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смерти16.05.1899
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Комяков Иоанн Емельянов
Мать: не указана
Бракосочетание
11.11.1892
Рождение ребёнка
12.08.1893
Дочь: Милоситова Анна Герасимова
Отец ребёнка: Милоситов Герасим Васильев
Рождение ребёнка
09.07.1895
Дочь: Баскова (Милоситова) Мария Герасимовна
Отец ребёнка: Милоситов Герасим Васильев
Рождение ребёнка
19.09.1897
Дочь: Елисеева (Милоситова) Просковья Герасимова
Отец ребёнка: Милоситов Герасим Васильев
Смерть
16.05.1899