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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 7. Новгородская губерния. Стр. (часть 3) 201. Издание доступно онлайн на сайте Президентс Показать все
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1203. Селище, деревня бывшая владельческая, дворов 16, жителей 95, волостное правление (уездный город в 45 верстах), 2 часовни, лавка. В 1½ верстах — церковь православная Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
деревня Селищи2273607630436147315473020[...]
Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов
№Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
54Селище Новое (дер.)3-го стана, 1-го зем. уч.Селищского141530467645+1земледелиелесные заработки——Часовня, волостное правление
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
33008Селищедеревня59°14'с.ш.37°15'в.д.O-37-027
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19626432381д Селищедеревня