деревня Селище, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Селище

Кадуйский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 7. Новгородская губерния. Стр. (часть 3) 201. Издание доступно онлайн на сайте Президентс Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Новгородская губерния, Череповский уезд, Пусторадицкая волость
1203. Селище, деревня бывшая владельческая, дворов 16, жителей 95, волостное правление (уездный город в 45 верстах), 2 часовни, лавка. В 1½ верстах — церковь православная Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Новгородская губерния, Череповецкий уезд, Пустородицкая волость
деревня Селищи2273607630436147315473020[...]

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Череповецкий уезд, Пусторадицкая волость
54Селище Новое (дер.)3-го стана, 1-го зем. уч.Селищского141530467645+1земледелиелесные заработкиЧасовня, волостное правление

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Кадуйский район
33008Селищедеревня59°14'с.ш.37°15'в.д.O-37-027

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Кадуйский муниципальный район, Сельское поселение Семизерье
19626432381д Селищедеревня

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