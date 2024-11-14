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Комяков Иоанн Емельянов

Место рождения

Селище, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1829

Дата смерти

14.09.1916

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Селище, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Кузьмичева (Комякова) Анна Ионова

Мать ребёнка: не указана

Селище, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1863

Сын: Комяков Яков Ионов

Мать ребёнка: не указана

Селище, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1867

Сын: Комяков Трофим Ионов

Мать ребёнка: не указана

Селище, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Милоситова (Комякова) Ефросина Ионовой

Мать ребёнка: не указана

Селище, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1873

Дочь: Комякова Марва Ионова

Мать ребёнка: не указана

Селище, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1875

Дочь: Комякова Евфимия Ионова

Мать ребёнка: не указана

Селище, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
14.09.1916
Селище, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область

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