Комяков Иоанн Емельянов
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смерти14.09.1916
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Кузьмичева (Комякова) Анна Ионова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1863
Сын: Комяков Яков Ионов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1867
Сын: Комяков Трофим Ионов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Милоситова (Комякова) Ефросина Ионовой
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1873
Дочь: Комякова Марва Ионова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1875
Дочь: Комякова Евфимия Ионова
Мать ребёнка: не указана
Смерть
14.09.1916