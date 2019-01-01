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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Христорождественской Пусторадицкой церкви. Список архи Показать все
Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов
№Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
26Кадуй (дер.)3-го стана, 1-го зем. уч.Кадуйского6066146172318451см.земледелиелесные заработки—ручей Кадуй.Часовня, кв. пол. урядн., смежна с погостом Пусторадицким.
50Пусторадицкий Рождественский погост (пог.)3-го стана, 1-го зем. уч.Церк. земля358816451+церковная службаземледелие, пчел.—ручей Кадуй.Церковь, земская школа
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
246310Кадуйдеревня59°15'с.ш.37°16'в.д.O-37-027
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19626432236д Кадуйдеревня