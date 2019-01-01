деревня Кадуй, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Кадуй

Кадуйский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Христорождественской Пусторадицкой церкви. Список архи Показать все

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Череповецкий уезд, Пусторадицкая волость
26Кадуй (дер.)3-го стана, 1-го зем. уч.Кадуйского6066146172318451см.земледелиелесные заработкиручей Кадуй.Часовня, кв. пол. урядн., смежна с погостом Пусторадицким.
50Пусторадицкий Рождественский погост (пог.)3-го стана, 1-го зем. уч.Церк. земля358816451+церковная службаземледелие, пчел.ручей Кадуй.Церковь, земская школа

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Кадуйский район
246310Кадуйдеревня59°15'с.ш.37°16'в.д.O-37-027

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Кадуйский муниципальный район, Сельское поселение Семизерье
19626432236д Кадуйдеревня

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