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Саввин Иван Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1840

Отец: Саввин Филипп Константинович

Мать: Саввина Мария Прохоровна

Рождение ребёнка
10.07.1860

Дочь: Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Саввина Феодора Иосифовна

Рождение ребёнка
1860

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Саввина Феодора Иосифовна

Рождение ребёнка
01.01.1862

Дочь: Домникия Ивановна

Мать ребёнка: Саввина Феодора Иосифовна

Рождение ребёнка
1864

Дочь: Агриппина Ивановна

Мать ребёнка: Саввина Феодора Иосифовна

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Саввина Феодора Иосифовна

Рождение ребёнка
1869

Сын: Саввин Иван Иванович

Мать ребёнка: Саввина Феодора Иосифовна

Рождение ребёнка
До 1870

Сын: Саввин Сергей Иванович

Мать ребёнка: Саввина Феодора Иосифовна

Рождение ребёнка
1872

Сын: Саввин Гавриил Иванович

Мать ребёнка: Саввина Феодора Иосифовна

Рождение ребёнка
01.11.1875

Сын: Саввин Кузьма Иванович

Мать ребёнка: Саввина Феодора Иосифовна

Рождение ребёнка
15.10.1879

Сын: Саввин Логвин Иванович

Мать ребёнка: Саввина Феодора Иосифовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Саввина Феодора Иосифовна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно