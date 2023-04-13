Саввин Иван Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1840
Рождение ребёнка
10.07.1860
Дочь: Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Саввина Феодора Иосифовна
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Саввина Феодора Иосифовна
Рождение ребёнка
01.01.1862
Дочь: Домникия Ивановна
Мать ребёнка: Саввина Феодора Иосифовна
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Агриппина Ивановна
Мать ребёнка: Саввина Феодора Иосифовна
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Саввина Феодора Иосифовна
Рождение ребёнка
1869
Сын: Саввин Иван Иванович
Мать ребёнка: Саввина Феодора Иосифовна
Рождение ребёнка
До 1870
Мать ребёнка: Саввина Феодора Иосифовна
Рождение ребёнка
1872
Мать ребёнка: Саввина Феодора Иосифовна
Рождение ребёнка
01.11.1875
Мать ребёнка: Саввина Феодора Иосифовна
Рождение ребёнка
15.10.1879
Мать ребёнка: Саввина Феодора Иосифовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно