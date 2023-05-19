Саввин Сергей Иванович
Место рождения
Дата рожденияДо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1870
Отец: Саввин Иван Филиппович
Рождение ребёнка
14.03.1890
Мать ребёнка: Саввина Ефросинья Федотовна
Рождение ребёнка
14.06.1891
Мать ребёнка: Саввина Ефросинья Федотовна
Рождение ребёнка
10.09.1892
Дочь: Вера Сергеевна
Мать ребёнка: Саввина Ефросинья Федотовна
Рождение ребёнка
17.08.1894
Сын: Саввин Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Саввина Ефросинья Федотовна
Рождение ребёнка
09.07.1898
Дочь: Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Саввина Ефросинья Федотовна
Рождение ребёнка
20.10.1899
Мать ребёнка: Саввина Ефросинья Федотовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно