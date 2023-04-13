Саввина Феодора Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.07.1860
Дочь: Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Саввин Иван Филиппович
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Саввин Иван Филиппович
Рождение ребёнка
01.01.1862
Дочь: Домникия Ивановна
Отец ребёнка: Саввин Иван Филиппович
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Агриппина Ивановна
Отец ребёнка: Саввин Иван Филиппович
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Саввин Иван Филиппович
Рождение ребёнка
1869
Сын: Саввин Иван Иванович
Отец ребёнка: Саввин Иван Филиппович
Рождение ребёнка
До 1870
Отец ребёнка: Саввин Иван Филиппович
Рождение ребёнка
1872
Отец ребёнка: Саввин Иван Филиппович
Рождение ребёнка
01.11.1875
Отец ребёнка: Саввин Иван Филиппович
Рождение ребёнка
15.10.1879
Отец ребёнка: Саввин Иван Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно