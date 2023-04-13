Саввина Феодора Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саввина Феодора Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.07.1860

Дочь: Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Саввин Иван Филиппович

Рождение ребёнка
1860

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Саввин Иван Филиппович

Рождение ребёнка
01.01.1862

Дочь: Домникия Ивановна

Отец ребёнка: Саввин Иван Филиппович

Рождение ребёнка
1864

Дочь: Агриппина Ивановна

Отец ребёнка: Саввин Иван Филиппович

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Саввин Иван Филиппович

Рождение ребёнка
1869

Сын: Саввин Иван Иванович

Отец ребёнка: Саввин Иван Филиппович

Рождение ребёнка
До 1870

Сын: Саввин Сергей Иванович

Отец ребёнка: Саввин Иван Филиппович

Рождение ребёнка
1872

Сын: Саввин Гавриил Иванович

Отец ребёнка: Саввин Иван Филиппович

Рождение ребёнка
01.11.1875

Сын: Саввин Кузьма Иванович

Отец ребёнка: Саввин Иван Филиппович

Рождение ребёнка
15.10.1879

Сын: Саввин Логвин Иванович

Отец ребёнка: Саввин Иван Филиппович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саввин Иван Филиппович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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