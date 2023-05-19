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Саввин Кузьма Иванович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

01.11.1875

Дата смерти

До 1905

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1875

Отец: Саввин Иван Филиппович

Мать: Саввина Феодора Иосифовна

Бракосочетание
16.02.1894

Жена: Саввина Наталья Дмитриевна

Рождение ребёнка
14.11.1894

Сын: Саввин Филипп Кузьмич

Мать ребёнка: Саввина Наталья Дмитриевна

Рождение ребёнка
01.11.1895

Сын: Саввин Кузьма Кузьмич

Мать ребёнка: Саввина Наталья Дмитриевна

Рождение ребёнка
07.01.1897

Сын: Саввин Иван Кузьмич

Мать ребёнка: Саввина Наталья Дмитриевна

Рождение ребёнка
17.06.1898

Дочь: Агриппина Кузьминична

Мать ребёнка: Саввина Наталья Дмитриевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1905