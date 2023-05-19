Саввин Кузьма Иванович
Место рождения
Дата рождения01.11.1875
Дата смертиДо 1905
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1875
Отец: Саввин Иван Филиппович
Бракосочетание
16.02.1894
Рождение ребёнка
14.11.1894
Мать ребёнка: Саввина Наталья Дмитриевна
Рождение ребёнка
01.11.1895
Мать ребёнка: Саввина Наталья Дмитриевна
Рождение ребёнка
07.01.1897
Сын: Саввин Иван Кузьмич
Мать ребёнка: Саввина Наталья Дмитриевна
Рождение ребёнка
17.06.1898
Дочь: Агриппина Кузьминична
Мать ребёнка: Саввина Наталья Дмитриевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1905