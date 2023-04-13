Саввина Ефросинья Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саввина Ефросинья Федотовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.03.1890

Сын: Саввин Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Саввин Сергей Иванович

Рождение ребёнка
14.06.1891

Сын: Саввин Петр Сергеевич

Отец ребёнка: Саввин Сергей Иванович

Рождение ребёнка
10.09.1892

Дочь: Вера Сергеевна

Отец ребёнка: Саввин Сергей Иванович

Рождение ребёнка
17.08.1894

Сын: Саввин Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Саввин Сергей Иванович

Рождение ребёнка
09.07.1898

Дочь: Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Саввин Сергей Иванович

Рождение ребёнка
20.10.1899

Сын: Саввин Яков Сергеевич

Отец ребёнка: Саввин Сергей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саввин Сергей Иванович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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