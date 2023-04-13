Саввина Ефросинья Федотовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.03.1890
Отец ребёнка: Саввин Сергей Иванович
Рождение ребёнка
14.06.1891
Отец ребёнка: Саввин Сергей Иванович
Рождение ребёнка
10.09.1892
Дочь: Вера Сергеевна
Отец ребёнка: Саввин Сергей Иванович
Рождение ребёнка
17.08.1894
Сын: Саввин Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Саввин Сергей Иванович
Рождение ребёнка
09.07.1898
Дочь: Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Саввин Сергей Иванович
Рождение ребёнка
20.10.1899
Отец ребёнка: Саввин Сергей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно