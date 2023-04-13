Саввина Мария Прохоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смерти08.12.1843
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Микулина Александра Филипповна
Отец ребёнка: Саввин Филипп Константинович
Рождение ребёнка
До 1840
Отец ребёнка: Саввин Филипп Константинович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
08.12.1843
Причина смерти: простуда