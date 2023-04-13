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Саввина Мария Прохоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

08.12.1843

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Микулина Александра Филипповна

Отец ребёнка: Саввин Филипп Константинович

Рождение ребёнка
До 1840

Сын: Саввин Иван Филиппович

Отец ребёнка: Саввин Филипп Константинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саввин Филипп Константинович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
08.12.1843
Причина смерти: простуда
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