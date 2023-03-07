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Алексеев Гавриил Егорович

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Место рождения

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

20.03.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1884

Отец: Алексеев Егор Семёнович

Мать: Алексеева Наталья Яковлевна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
04.02.1907

Жена: Алексеева Евдокия Васильевна

Спасское, Приволжский муниципальный район, Самарская область
https://familio.org/parishes/cb6120b5-e821-4b4c-854c-b1272872cb3a
Рождение ребёнка
23.12.1908

Дочь: Татьяна Гаврииловна

Мать ребёнка: Алексеева Евдокия Васильевна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.07.1911

Дочь: Ольга Гаврииловна

Мать ребёнка: Алексеева Евдокия Васильевна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.10.1913

Сын: Алексеев Николай Гавриилович

Мать ребёнка: Алексеева Евдокия Васильевна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Военная служба
С 1914 по 1917
48-й Сибирский стрелковый полк, Первая Мировая Война
рядовой
Рождение ребёнка
02.08.1915

Дочь: Мария Гаврииловна

Мать ребёнка: Алексеева Евдокия Васильевна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Демобилизация
25.03.1917
г. Полтава, Городской Лазарет №6, Дом князя Кочубея, Первая Мировая Война
Ранение в правое бедро
Рождение ребёнка
07.03.1918

Дочь: Матрона Гаврииловна

Мать ребёнка: Алексеева Евдокия Васильевна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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