Алексеев Гавриил Егорович
Место рождения
Дата рождения20.03.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1884
Бракосочетание
04.02.1907
Спасское, Приволжский муниципальный район, Самарская область
https://familio.org/parishes/cb6120b5-e821-4b4c-854c-b1272872cb3a
Рождение ребёнка
23.12.1908
Дочь: Татьяна Гаврииловна
Мать ребёнка: Алексеева Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
02.07.1911
Дочь: Ольга Гаврииловна
Мать ребёнка: Алексеева Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
19.10.1913
Сын: Алексеев Николай Гавриилович
Мать ребёнка: Алексеева Евдокия Васильевна
Военная служба
С 1914 по 1917
48-й Сибирский стрелковый полк, Первая Мировая Война
рядовой
Рождение ребёнка
02.08.1915
Дочь: Мария Гаврииловна
Мать ребёнка: Алексеева Евдокия Васильевна
Демобилизация
25.03.1917
г. Полтава, Городской Лазарет №6, Дом князя Кочубея, Первая Мировая Война
Ранение в правое бедро
Рождение ребёнка
07.03.1918
Дочь: Матрона Гаврииловна
Мать ребёнка: Алексеева Евдокия Васильевна
Смерть
Неизвестно