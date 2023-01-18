Алексеева (Алексеева) Наталья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеева (Алексеева) Наталья Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около ?.09.1872

Дочь: Морозова (Алексеева) Васса Егоровна

Отец ребёнка: Алексеев Егор Семёнович

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1880

Дочь: (Алексеева) Прасковья Егоровна

Отец ребёнка: Алексеев Егор Семёнович

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.03.1884

Сын: Алексеев Гавриил Егорович

Отец ребёнка: Алексеев Егор Семёнович

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1888

Сын: Алексеев Иван Егорович

Отец ребёнка: Алексеев Егор Семёнович

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.01.1890

Дочь: (Алексеева) Мария Егоровна

Отец ребёнка: Алексеев Егор Семёнович

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
04.02.1907

Муж: Алексеев Егор Семёнович

Спасское, Приволжский муниципальный район, Самарская область
https://familio.org/parishes/cb6120b5-e821-4b4c-854c-b1272872cb3a
Смерть
Неизвестно

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