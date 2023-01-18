Алексеева (Алексеева) Наталья Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около ?.09.1872
Дочь: Морозова (Алексеева) Васса Егоровна
Отец ребёнка: Алексеев Егор Семёнович
Рождение ребёнка
Около 1880
Дочь: (Алексеева) Прасковья Егоровна
Отец ребёнка: Алексеев Егор Семёнович
Рождение ребёнка
20.03.1884
Сын: Алексеев Гавриил Егорович
Отец ребёнка: Алексеев Егор Семёнович
Рождение ребёнка
Около 1888
Отец ребёнка: Алексеев Егор Семёнович
Рождение ребёнка
11.01.1890
Дочь: (Алексеева) Мария Егоровна
Отец ребёнка: Алексеев Егор Семёнович
Бракосочетание
04.02.1907
Спасское, Приволжский муниципальный район, Самарская область
https://familio.org/parishes/cb6120b5-e821-4b4c-854c-b1272872cb3a
Смерть
Неизвестно