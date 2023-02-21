Алексеева (Макарова) Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеева (Макарова) Евдокия Васильевна

Место рождения

с. Любановка, Сызранский уезд, Симбирская губерния, Российская Империя

Дата рождения

1886 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Любановка, Сызранский уезд, Симбирская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
04.02.1907

Муж: Алексеев Гавриил Егорович

Спасское, Приволжский муниципальный район, Самарская область
https://familio.org/parishes/cb6120b5-e821-4b4c-854c-b1272872cb3a
Рождение ребёнка
23.12.1908

Дочь: Татьяна Гаврииловна

Отец ребёнка: Алексеев Гавриил Егорович

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.07.1911

Дочь: Ольга Гаврииловна

Отец ребёнка: Алексеев Гавриил Егорович

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.10.1913

Сын: Алексеев Николай Гавриилович

Отец ребёнка: Алексеев Гавриил Егорович

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.08.1915

Дочь: Мария Гаврииловна

Отец ребёнка: Алексеев Гавриил Егорович

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.03.1918

Дочь: Матрона Гаврииловна

Отец ребёнка: Алексеев Гавриил Егорович

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно