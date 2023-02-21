Алексеева (Макарова) Евдокия Васильевна
Место рожденияс. Любановка, Сызранский уезд, Симбирская губерния, Российская Империя
Дата рождения1886 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1886 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Любановка, Сызранский уезд, Симбирская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
04.02.1907
Спасское, Приволжский муниципальный район, Самарская область
https://familio.org/parishes/cb6120b5-e821-4b4c-854c-b1272872cb3a
Рождение ребёнка
23.12.1908
Дочь: Татьяна Гаврииловна
Отец ребёнка: Алексеев Гавриил Егорович
Рождение ребёнка
02.07.1911
Дочь: Ольга Гаврииловна
Отец ребёнка: Алексеев Гавриил Егорович
Рождение ребёнка
19.10.1913
Сын: Алексеев Николай Гавриилович
Отец ребёнка: Алексеев Гавриил Егорович
Рождение ребёнка
02.08.1915
Дочь: Мария Гаврииловна
Отец ребёнка: Алексеев Гавриил Егорович
Рождение ребёнка
07.03.1918
Дочь: Матрона Гаврииловна
Отец ребёнка: Алексеев Гавриил Егорович
Смерть
Неизвестно