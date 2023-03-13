Шорохова-Горшкова (Лямина) Прасковья
Место рожденияКостромского Наместничества Ветлутской округи
Дата рождения1776
Дата смерти09.03.1846
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: Ляминъ Иванъ
Мать: Лямина Лукерья
Костромского Наместничества Ветлутской округи
Рождение ребёнка
25.04.1799
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Шороховъ-Горшковъ Василий
Рождение ребёнка
18.06.1800
Сын: Шороховъ Леонтей
Отец ребёнка: Шороховъ-Горшковъ Василий
Рождение ребёнка
13.01.1802
Сын: Шороховъ-Горшковъ Максимъ
Отец ребёнка: Шороховъ-Горшковъ Василий
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Шороховъ-Горшковъ Василий
Рождение ребёнка
07.02.1805
Сын: Шороховъ-Горшковъ Никифоръ
Отец ребёнка: Шороховъ-Горшковъ Василий
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Щербакова Екатерина
Отец ребёнка: Шороховъ-Горшковъ Василий
Рождение ребёнка
23.02.1813
Сын: Шороховъ Иванъ
Отец ребёнка: Шороховъ-Горшковъ Василий
Рождение ребёнка
14.01.1818
Отец ребёнка: Шороховъ-Горшковъ Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.03.1846