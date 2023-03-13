Шорохова-Горшкова (Лямина) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шорохова-Горшкова (Лямина) Прасковья

Место рождения

Костромского Наместничества Ветлутской округи

Дата рождения

1776

Дата смерти

09.03.1846

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Ляминъ Иванъ

Мать: Лямина Лукерья

Костромского Наместничества Ветлутской округи
Рождение ребёнка
25.04.1799

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Шороховъ-Горшковъ Василий

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.06.1800

Сын: Шороховъ Леонтей

Отец ребёнка: Шороховъ-Горшковъ Василий

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.01.1802

Сын: Шороховъ-Горшковъ Максимъ

Отец ребёнка: Шороховъ-Горшковъ Василий

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Шороховъ-Горшковъ Василий

Рождение ребёнка
07.02.1805

Сын: Шороховъ-Горшковъ Никифоръ

Отец ребёнка: Шороховъ-Горшковъ Василий

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Щербакова Екатерина

Отец ребёнка: Шороховъ-Горшковъ Василий

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.02.1813

Сын: Шороховъ Иванъ

Отец ребёнка: Шороховъ-Горшковъ Василий

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.01.1818

Сын: Шороховъ-Горшковъ Петръ

Отец ребёнка: Шороховъ-Горшковъ Василий

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шороховъ-Горшковъ Василий

Смерть
09.03.1846
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан