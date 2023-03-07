Ляминъ Иванъ
Место рождения
Дата рождения1743
Дата смерти1791
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: Петръ
Мать: Пелагея Андреянова
Рождение ребёнка
1761
Сын: Ляминъ Василий
Мать ребёнка: Лямина Варвара Михайлова
Рождение ребёнка
1772
Сын: Ляминъ Гурьянъ
Мать ребёнка: Лямина Лукерья
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Шорохова-Горшкова Прасковья
Мать ребёнка: Лямина Лукерья
Костромского Наместничества Ветлутской округи
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лямина Варвара Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лямина Лукерья
Смерть
1791