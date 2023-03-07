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Ляминъ Иванъ

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Место рождения

Быково, Рождественская волость, Ветлужский уезд

Дата рождения

1743

Дата смерти

1791

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: Петръ

Мать: Пелагея Андреянова

Быково, Рождественская волость, Ветлужский уезд
Рождение ребёнка
1761

Сын: Ляминъ Василий

Мать ребёнка: Лямина Варвара Михайлова

Быково, Рождественская волость, Ветлужский уезд
Рождение ребёнка
1772

Сын: Ляминъ Гурьянъ

Мать ребёнка: Лямина Лукерья

Быково, Рождественская волость, Ветлужский уезд
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Шорохова-Горшкова Прасковья

Мать ребёнка: Лямина Лукерья

Костромского Наместничества Ветлутской округи
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лямина Варвара Михайлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лямина Лукерья

Смерть
1791
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