Лямина Лукерья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: Степанъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1772
Сын: Ляминъ Гурьянъ
Отец ребёнка: Ляминъ Иванъ
Быково, Рождественская волость, Ветлужский уезд
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Шорохова-Горшкова Прасковья
Отец ребёнка: Ляминъ Иванъ
Костромского Наместничества Ветлутской округи
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ляминъ Иванъ