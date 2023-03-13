Лямина Лукерья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лямина Лукерья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: Степанъ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1772

Сын: Ляминъ Гурьянъ

Отец ребёнка: Ляминъ Иванъ

Быково, Рождественская волость, Ветлужский уезд
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Шорохова-Горшкова Прасковья

Отец ребёнка: Ляминъ Иванъ

Костромского Наместничества Ветлутской округи
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ляминъ Иванъ

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