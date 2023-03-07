Шороховъ-Горшковъ Никифоръ
Место рождения
Дата рождения07.02.1805
Дата смерти20.04.1847
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1805
Отец: Шороховъ-Горшковъ Василий
Рождение ребёнка
26.04.1833
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Шорохова Прасковья
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Иевлева Пелагея
Мать ребёнка: Шорохова Прасковья
Рождение ребёнка
02.09.1834
Дочь: Марфа
Мать ребёнка: Шорохова Прасковья
Рождение ребёнка
1837
Сын: Шороховъ Никифоръ
Мать ребёнка: Шорохова Прасковья
Рождение ребёнка
?.01.1838
Дочь: Шорохова Ксения
Мать ребёнка: Шорохова Прасковья
Рождение ребёнка
05.12.1841
Сын: Шороховъ Аполлоний
Мать ребёнка: Шорохова Прасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шорохова Прасковья
Смерть
20.04.1847
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан