Шороховъ-Горшковъ Никифоръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШороховъ-Горшковъ Никифоръ

Шороховъ-Горшковъ Никифоръ

avatar

Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

07.02.1805

Дата смерти

20.04.1847

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1805

Отец: Шороховъ-Горшковъ Василий

Мать: Шорохова-Горшкова Прасковья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.04.1833

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Шорохова Прасковья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Иевлева Пелагея

Мать ребёнка: Шорохова Прасковья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.09.1834

Дочь: Марфа

Мать ребёнка: Шорохова Прасковья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1837

Сын: Шороховъ Никифоръ

Мать ребёнка: Шорохова Прасковья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.01.1838

Дочь: Шорохова Ксения

Мать ребёнка: Шорохова Прасковья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.12.1841

Сын: Шороховъ Аполлоний

Мать ребёнка: Шорохова Прасковья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шорохова Прасковья

Смерть
20.04.1847
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close