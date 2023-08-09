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Соломай Герасим Степанович

Место рождения

Криски

Дата рождения

1840

Дата смерти

23.03.1911 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Соломай Степан Иванович

Мать: Соломай Анна

Рождение ребёнка
1874

Сын: Соломай Василий Герасимович

Мать ребёнка: Соломай Ульяна Филипповна

Рождение ребёнка
11.01.1881 ст.

Сын: Соломай Григорий Герасимович

Мать ребёнка: Соломай Ульяна Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соломай Фёкла Герасимовна

Мать ребёнка: Соломай Ульяна Филипповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
23.03.1911 ст.
От старости
Похороны
24.03.1911 ст.