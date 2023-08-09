Соломай Герасим Степанович
Место рождения
Дата рождения1840
Дата смерти23.03.1911 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Соломай Степан Иванович
Мать: Соломай Анна
Рождение ребёнка
1874
Сын: Соломай Василий Герасимович
Мать ребёнка: Соломай Ульяна Филипповна
Рождение ребёнка
11.01.1881 ст.
Сын: Соломай Григорий Герасимович
Мать ребёнка: Соломай Ульяна Филипповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соломай Фёкла Герасимовна
Мать ребёнка: Соломай Ульяна Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
23.03.1911 ст.
От старости
Похороны
24.03.1911 ст.