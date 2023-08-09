Соломай Ульяна Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1874
Сын: Соломай Василий Герасимович
Отец ребёнка: Соломай Герасим Степанович
Рождение ребёнка
11.01.1881 ст.
Сын: Соломай Григорий Герасимович
Отец ребёнка: Соломай Герасим Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соломай Фёкла Герасимовна
Отец ребёнка: Соломай Герасим Степанович
Смерть
Неизвестно