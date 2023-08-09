Соломай Ульяна Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соломай Ульяна Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1874

Сын: Соломай Василий Герасимович

Отец ребёнка: Соломай Герасим Степанович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
11.01.1881 ст.

Сын: Соломай Григорий Герасимович

Отец ребёнка: Соломай Герасим Степанович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соломай Фёкла Герасимовна

Отец ребёнка: Соломай Герасим Степанович

Криски, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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