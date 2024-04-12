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Соломай Василий Герасимович

Место рождения

Криски, Чернігівська область

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Соломай Герасим Степанович

Мать: Соломай Ульяна Филипповна

Криски, Чернігівська область
Бракосочетание
06.02.1894

Жена: Соломай Евдокия Игнатьевна

Криски, Чернігівська область
Крестьяне собственники Пётр Емельянович Горох, Вонифат Филиппович Казанник, Георгий Иванович Казанник, Автоном Фёдорович Кривопуск
Рождение ребёнка
02.12.1894 ст.

Сын: Соломай Афанасий Васильевич

Мать ребёнка: Соломай Евдокия Игнатьевна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
22.12.1895 ст.

Сын: Соломай Павел Васильевич

Мать ребёнка: Соломай Евдокия Игнатьевна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
27.01.1898 ст.

Сын: Соломай Иван Васильевич

Мать ребёнка: Соломай Евдокия Игнатьевна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
04.06.1902 ст.

Сын: Соломай Митрофан Васильевич

Мать ребёнка: Соломай Евдокия Игнатьевна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
20.03.1904 ст.

Дочь: Соломай Мария Васильевна

Мать ребёнка: Соломай Евдокия Игнатьевна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
09.02.1908 ст.

Сын: Соломай Прохор Васильевич

Мать ребёнка: Соломай Евдокия Игнатьевна

Криски, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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