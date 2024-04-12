Соломай (База) Евдокия Игнатьевна
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: База Игнатий Афанасьевич
Мать: База Фотинья Аммосовна
Бракосочетание
06.02.1894
Крестьяне собственники Пётр Емельянович Горох, Вонифат Филиппович Казанник, Георгий Иванович Казанник, Автоном Фёдорович Кривопуск
Рождение ребёнка
02.12.1894 ст.
Сын: Соломай Афанасий Васильевич
Отец ребёнка: Соломай Василий Герасимович
Рождение ребёнка
22.12.1895 ст.
Отец ребёнка: Соломай Василий Герасимович
Рождение ребёнка
27.01.1898 ст.
Отец ребёнка: Соломай Василий Герасимович
Рождение ребёнка
04.06.1902 ст.
Сын: Соломай Митрофан Васильевич
Отец ребёнка: Соломай Василий Герасимович
Рождение ребёнка
20.03.1904 ст.
Дочь: Соломай Мария Васильевна
Отец ребёнка: Соломай Василий Герасимович
Рождение ребёнка
09.02.1908 ст.
Сын: Соломай Прохор Васильевич
Отец ребёнка: Соломай Василий Герасимович
Смерть
Неизвестно