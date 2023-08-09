Соломай Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соломай Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Сын: Соломай Герасим Степанович

Отец ребёнка: Соломай Степан Иванович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соломай Афанасий Степанович

Отец ребёнка: Соломай Степан Иванович

Смерть
Неизвестно