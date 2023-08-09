Соломай Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1840
Сын: Соломай Герасим Степанович
Отец ребёнка: Соломай Степан Иванович
Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соломай Афанасий Степанович
Отец ребёнка: Соломай Степан Иванович
Смерть
Неизвестно