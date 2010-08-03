Левин Валентин Николаевич
Место рожденияТамбовская обл., Тамбовский р-н, село Красносвободное
Дата рождения12.08.1936
Дата смерти03.08.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1936
Отец: Левин Николай Захарович
Мать: Левина Анна Игнатьевна
Тамбовская обл., Тамбовский р-н, село Красносвободное
Рождение ребёнка
11.08.1965
Дочь: Орлова Ирина Валентиновна
Мать ребёнка: Левина Антонина Егоровна
г. Тамбов
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Левина Антонина Егоровна
Смерть
03.08.2010
г. Тамбов