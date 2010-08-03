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Левин Валентин Николаевич

Место рождения

Тамбовская обл., Тамбовский р-н, село Красносвободное

Дата рождения

12.08.1936

Дата смерти

03.08.2010

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1936

Отец: Левин Николай Захарович

Мать: Левина Анна Игнатьевна

Тамбовская обл., Тамбовский р-н, село Красносвободное
Рождение ребёнка
11.08.1965

Дочь: Орлова Ирина Валентиновна

Мать ребёнка: Левина Антонина Егоровна

г. Тамбов
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Левина Антонина Егоровна

Смерть
03.08.2010
г. Тамбов
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