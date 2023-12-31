Левин Николай Захарович
Место рожденияТамбовский район, село Арапово
Дата рождения23.07.1913
Дата смерти05.01.1945
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
23.07.1913
Отец: Левин Захарий Осипович
Мать: Левина Дарья Тимофеевна
Тамбовский район, село Арапово
Рождение ребёнка
12.08.1936
Сын: Левин Валентин Николаевич
Мать ребёнка: Левина Анна Игнатьевна
Тамбовская обл., Тамбовский р-н, село Красносвободное
Военная служба
До 05.01.1945
1186 сптап
Старший сержант
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Левина Анна Игнатьевна
Смерть
05.01.1945
Латвийская ССР, Митавский уезд, Джукстская вол.
Причина смерти: Убит(-а) в бою
Похороны
Неизвестно
Латвия, Тукумский р-н, Джукстес вол., х. Кундзыни https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=56.734265, 23.1434552