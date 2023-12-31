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Левина Анна Игнатьевна

Место рождения

Тамбовский р-н, село Арапово

Дата рождения

23.08.1915

Дата смерти

24.02.1976

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1913 г.р.

Дети

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1915

Отец: Игнат

Мать: не указана

Тамбовский р-н, село Арапово
Рождение ребёнка
12.08.1936

Сын: Левин Валентин Николаевич

Отец ребёнка: Левин Николай Захарович

Тамбовская обл., Тамбовский р-н, село Красносвободное
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Левин Николай Захарович

Смерть
24.02.1976
Тамбовский р-н, село Арапово
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