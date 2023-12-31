Левина Анна Игнатьевна
Место рожденияТамбовский р-н, село Арапово
Дата рождения23.08.1915
Дата смерти24.02.1976
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1915
Отец: Игнат
Тамбовский р-н, село Арапово
Рождение ребёнка
12.08.1936
Сын: Левин Валентин Николаевич
Отец ребёнка: Левин Николай Захарович
Тамбовская обл., Тамбовский р-н, село Красносвободное
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.02.1976
Тамбовский р-н, село Арапово