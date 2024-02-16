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Головинский Александр Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

1912

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Головинский Андрей Егорович

Мать: Головинская Софья Фёдоровна

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Сосновская Елена Александровна

Мать ребёнка: Головинская Надежда Александровна

Рождение ребёнка
После 1860

Сын: Головинский Константин Александрович

Мать ребёнка: Головинская Надежда Александровна

Рождение ребёнка
После 1860

Сын: Головинский Иван Александрович

Мать ребёнка: Головинская Надежда Александровна

Рождение ребёнка
1863

Сын: Головинский Фёдор Александрович

Мать ребёнка: Головинская Надежда Александровна

Ивашевка, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Геркен Мария Александровна

Мать ребёнка: Головинская Надежда Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Головинская Надежда Александровна

Смерть
1912
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