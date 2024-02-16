Головинский Александр Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смерти1912
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Сосновская Елена Александровна
Мать ребёнка: Головинская Надежда Александровна
Рождение ребёнка
После 1860
Сын: Головинский Константин Александрович
Мать ребёнка: Головинская Надежда Александровна
Рождение ребёнка
После 1860
Сын: Головинский Иван Александрович
Мать ребёнка: Головинская Надежда Александровна
Рождение ребёнка
1863
Сын: Головинский Фёдор Александрович
Мать ребёнка: Головинская Надежда Александровна
Ивашевка, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Геркен Мария Александровна
Мать ребёнка: Головинская Надежда Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1912