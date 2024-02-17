Геркен (Головинская) Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Геркен (Головинская) Мария Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Головинский Александр Андреевич

Мать: Головинская Надежда Александровна

Бракосочетание
С 25.04.1886 по 21.05.1891

Муж: Геркен Пётр Сергеевич

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Варваринская церковь НАРТ Ф. 4, о. 2, д. 318, л. 296об-297 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9ZM-NSXF Запись о расторжении брака указана примечанием к записи о браке (см.). Петр Герке... Показать все
Смерть
Неизвестно
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