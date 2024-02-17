Головинская (Фуллон) Надежда Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Сосновская Елена Александровна
Отец ребёнка: Головинский Александр Андреевич
Рождение ребёнка
После 1860
Сын: Головинский Константин Александрович
Отец ребёнка: Головинский Александр Андреевич
Рождение ребёнка
После 1860
Сын: Головинский Иван Александрович
Отец ребёнка: Головинский Александр Андреевич
Рождение ребёнка
1863
Сын: Головинский Фёдор Александрович
Отец ребёнка: Головинский Александр Андреевич
Ивашевка, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Геркен Мария Александровна
Отец ребёнка: Головинский Александр Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно