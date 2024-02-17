Головинская (Фуллон) Надежда Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головинская (Фуллон) Надежда Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Сосновская Елена Александровна

Отец ребёнка: Головинский Александр Андреевич

Рождение ребёнка
После 1860

Сын: Головинский Константин Александрович

Отец ребёнка: Головинский Александр Андреевич

Рождение ребёнка
После 1860

Сын: Головинский Иван Александрович

Отец ребёнка: Головинский Александр Андреевич

Рождение ребёнка
1863

Сын: Головинский Фёдор Александрович

Отец ребёнка: Головинский Александр Андреевич

Ивашевка, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Геркен Мария Александровна

Отец ребёнка: Головинский Александр Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Головинский Александр Андреевич

Смерть
Неизвестно
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