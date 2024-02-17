Геркен Пётр Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГеркен Пётр Сергеевич

Геркен Пётр Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.09.1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1870 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
С 25.04.1886 по 21.05.1891

Жена: Геркен Мария Александровна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Варваринская церковь НАРТ Ф. 4, о. 2, д. 318, л. 296об-297 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9ZM-NSXF Запись о расторжении брака указана примечанием к записи о браке (см.). Петр Герке... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close