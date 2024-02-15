Головинская (Баженова) Софья Фёдоровна 1803 — найти родственников по фамилии на Familio

Головинская (Баженова) Софья Фёдоровна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1803

умерла Неизвестно

Супруги
Головинский (Толстой) Андрей Егорович1795 г.р.
Дети
Ермолова (Головинская) Вера Андреевна1824 г.р.
Панова (Головинская) Анна Андреевна1826 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
После 1820

Муж: Головинский (Толстой) Андрей Егорович

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Ермолова (Головинская) Вера Андреевна

Отец ребёнка: Головинский (Толстой) Андрей Егорович

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Панова (Головинская) Анна Андреевна

Отец ребёнка: Головинский (Толстой) Андрей Егорович

Рождение ребёнка
1829

Сын: Головинский Василий Андреевич

Отец ребёнка: Головинский (Толстой) Андрей Егорович

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область

Рождение ребёнка
30.10.1830

Дочь: Сосновская (Головинская) Елизавета Андреевна

Отец ребёнка: Головинский (Толстой) Андрей Егорович

Рождение ребёнка
1832

Сын: Головинский Александр Андреевич

Отец ребёнка: Головинский (Толстой) Андрей Егорович

Смерть
Неизвестно

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