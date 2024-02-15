Головинская (Баженова) Софья Фёдоровна
женский, родилась 1803
умерла Неизвестно
Супруги
Дети
Панова (Головинская) Анна Андреевна1826 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
После 1820
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Ермолова (Головинская) Вера Андреевна
Отец ребёнка: Головинский (Толстой) Андрей Егорович
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Панова (Головинская) Анна Андреевна
Отец ребёнка: Головинский (Толстой) Андрей Егорович
Рождение ребёнка
1829
Сын: Головинский Василий Андреевич
Отец ребёнка: Головинский (Толстой) Андрей Егорович
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
30.10.1830
Дочь: Сосновская (Головинская) Елизавета Андреевна
Отец ребёнка: Головинский (Толстой) Андрей Егорович
Рождение ребёнка
1832
Сын: Головинский Александр Андреевич
Отец ребёнка: Головинский (Толстой) Андрей Егорович
Смерть
Неизвестно