Сосновская (Головинская) Елизавета Андреевна
женский, родилась 30.10.1830
умерла 03.06.1905, Сосновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
МатьГоловинская (Баженова) Софья Фёдоровна1803 г.р.
ОтецГоловинский (Толстой) Андрей Егорович1795 г.р.
Супруги
Сосновский Александр Ипполитович13.05.1820 г.р.
Дети
Сосновский Ипполит Александрович1852 г.р.
Сосновский Сергей Александрович01.10.1853 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1830
Бракосочетание
1851
Рождение ребёнка
1852
Сын: Сосновский Ипполит Александрович
Отец ребёнка: Сосновский Александр Ипполитович
Рождение ребёнка
01.10.1853
Сын: Сосновский Сергей Александрович
Отец ребёнка: Сосновский Александр Ипполитович
Рождение ребёнка
01.10.1856
Дочь: Сосновская Варвара Александровна
Отец ребёнка: Сосновский Александр Ипполитович
Рождение ребёнка
12.12.1860
Дочь: Хирьякова (Сосновская) Ольга Александровна
Отец ребёнка: Сосновский Александр Ипполитович
Рождение ребёнка
11.07.1863
Дочь: Шишкова (Сосновская) Елена Александровна
Отец ребёнка: Сосновский Александр Ипполитович
Самара, Самара, Самарская область
Смерть
03.06.1905