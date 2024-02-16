Сосновская (Головинская) Елизавета Андреевна 30.10.1830 — найти родственников по фамилии на Familio

Сосновская (Головинская) Елизавета Андреевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 30.10.1830

умерла 03.06.1905, Сосновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Мать
Головинская (Баженова) Софья Фёдоровна1803 г.р.
Отец
Головинский (Толстой) Андрей Егорович1795 г.р.
Супруги
Сосновский Александр Ипполитович13.05.1820 г.р.
Дети
Сосновский Ипполит Александрович1852 г.р.
Сосновский Сергей Александрович01.10.1853 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1830

Отец: Головинский (Толстой) Андрей Егорович

Мать: Головинская (Баженова) Софья Фёдоровна

Бракосочетание
1851

Муж: Сосновский Александр Ипполитович

Рождение ребёнка
1852

Сын: Сосновский Ипполит Александрович

Отец ребёнка: Сосновский Александр Ипполитович

Рождение ребёнка
01.10.1853

Сын: Сосновский Сергей Александрович

Отец ребёнка: Сосновский Александр Ипполитович

Сосновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
01.10.1856

Дочь: Сосновская Варвара Александровна

Отец ребёнка: Сосновский Александр Ипполитович

Сосновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
12.12.1860

Дочь: Хирьякова (Сосновская) Ольга Александровна

Отец ребёнка: Сосновский Александр Ипполитович

Сосновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
11.07.1863

Дочь: Шишкова (Сосновская) Елена Александровна

Отец ребёнка: Сосновский Александр Ипполитович

Самара, Самара, Самарская область

Смерть
03.06.1905
Сосновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

От болезни печени и сердца.

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