Сысоева Федора Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сорокин Гаврил
Мать: Аниса Сафронова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тыщенко Галина Петровна
Отец ребёнка: Лукьяненко Петр Данилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лукьяненко Александр Петрович
Отец ребёнка: Лукьяненко Петр Данилович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сысоев Илья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сысоева Лидия Ильинична
Отец ребёнка: Сысоев Илья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шмелева Мария Ильинична
Отец ребёнка: Сысоев Илья
Смерть
Неизвестно