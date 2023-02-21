Сысоева Федора Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сысоева Федора Гавриловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сорокин Гаврил

Мать: Аниса Сафронова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тыщенко Галина Петровна

Отец ребёнка: Лукьяненко Петр Данилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лукьяненко Александр Петрович

Отец ребёнка: Лукьяненко Петр Данилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукьяненко Петр Данилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сысоев Владимир Ильич

Отец ребёнка: Сысоев Илья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сысоева Лидия Ильинична

Отец ребёнка: Сысоев Илья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шмелева Мария Ильинична

Отец ребёнка: Сысоев Илья

Смерть
Неизвестно
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