Сорокин Гаврил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокин Гаврил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сорокин Николай Гаврилович

Мать ребёнка: Аниса Сафронова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сорокина Фаина Гавриловна

Мать ребёнка: Аниса Сафронова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сорокина Мария Гавриловна

Мать ребёнка: Аниса Сафронова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сорокин Борис Гаврилович

Мать ребёнка: Аниса Сафронова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сорокина Галина Гавриловна

Мать ребёнка: Аниса Сафронова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сорокина Надежда Гавриловна

Мать ребёнка: Аниса Сафронова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сысоева Федора Гавриловна

Мать ребёнка: Аниса Сафронова

Смерть
Неизвестно
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