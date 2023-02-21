Сорокин Гаврил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сорокин Николай Гаврилович
Мать ребёнка: Аниса Сафронова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сорокина Фаина Гавриловна
Мать ребёнка: Аниса Сафронова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сорокина Мария Гавриловна
Мать ребёнка: Аниса Сафронова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Аниса Сафронова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сорокина Галина Гавриловна
Мать ребёнка: Аниса Сафронова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сорокина Надежда Гавриловна
Мать ребёнка: Аниса Сафронова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сысоева Федора Гавриловна
Мать ребёнка: Аниса Сафронова
Смерть
Неизвестно