Аниса Сафронова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аниса Сафронова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сорокин Николай Гаврилович

Отец ребёнка: Сорокин Гаврил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сорокина Фаина Гавриловна

Отец ребёнка: Сорокин Гаврил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сорокина Мария Гавриловна

Отец ребёнка: Сорокин Гаврил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сорокин Борис Гаврилович

Отец ребёнка: Сорокин Гаврил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сорокина Галина Гавриловна

Отец ребёнка: Сорокин Гаврил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сорокина Надежда Гавриловна

Отец ребёнка: Сорокин Гаврил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сысоева Федора Гавриловна

Отец ребёнка: Сорокин Гаврил

Смерть
Неизвестно
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