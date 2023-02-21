Аниса Сафронова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сорокин Николай Гаврилович
Отец ребёнка: Сорокин Гаврил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сорокина Фаина Гавриловна
Отец ребёнка: Сорокин Гаврил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сорокина Мария Гавриловна
Отец ребёнка: Сорокин Гаврил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сорокин Гаврил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сорокина Галина Гавриловна
Отец ребёнка: Сорокин Гаврил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сорокина Надежда Гавриловна
Отец ребёнка: Сорокин Гаврил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сысоева Федора Гавриловна
Отец ребёнка: Сорокин Гаврил
Смерть
Неизвестно