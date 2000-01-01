Шмелева Мария Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сысоев Илья
Рождение ребёнка
21.01.1965
Дочь: Курташова Маргарита Юрьевна
Отец ребёнка: Шмелев Юрий Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коновалова Ирина Юрьевна
Отец ребёнка: Шмелев Юрий Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шмелев Юрий Павлович
Смерть
Неизвестно