Шмелева Мария Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмелева Мария Ильинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сысоев Илья

Мать: Сысоева Федора Гавриловна

Рождение ребёнка
21.01.1965

Дочь: Курташова Маргарита Юрьевна

Отец ребёнка: Шмелев Юрий Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коновалова Ирина Юрьевна

Отец ребёнка: Шмелев Юрий Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шмелев Владимир Юрьевич

Отец ребёнка: Шмелев Юрий Павлович

Смерть
Неизвестно
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