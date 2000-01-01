Шмелев Юрий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмелев Юрий Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шмелев Павел Данилович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.01.1965

Дочь: Курташова Маргарита Юрьевна

Мать ребёнка: Шмелева Мария Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коновалова Ирина Юрьевна

Мать ребёнка: Шмелева Мария Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шмелев Владимир Юрьевич

Мать ребёнка: Шмелева Мария Ильинична

Смерть
Неизвестно
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