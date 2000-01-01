Шмелев Юрий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шмелев Павел Данилович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.01.1965
Дочь: Курташова Маргарита Юрьевна
Мать ребёнка: Шмелева Мария Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коновалова Ирина Юрьевна
Мать ребёнка: Шмелева Мария Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шмелева Мария Ильинична
Смерть
Неизвестно