Выстрчил (Дивиш) Розалия (Ружена) Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.07.1876
Дата смерти15.12.1957
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Ежова Божена (Евгения) Тимофеевна
Отец ребёнка: Vystrčil / Выстрчил Tomáš (Тимофей)
Рождение ребёнка
08.09.1897
Сын: Выстрчил Вацлав (Василий Тимофеевич)
Отец ребёнка: Vystrčil / Выстрчил Tomáš (Тимофей)
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Ширёва Мария Тимофеевна
Отец ребёнка: Vystrčil / Выстрчил Tomáš (Тимофей)
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Аношкина Анна (Нюра) Тимофеевна
Отец ребёнка: Vystrčil / Выстрчил Tomáš (Тимофей)
Рождение ребёнка
17.05.1907
Дочь: Васильева Зинаида Тимофеевна
Отец ребёнка: Vystrčil / Выстрчил Tomáš (Тимофей)
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Табунщикова Милада Тимофеевна
Отец ребёнка: Vystrčil / Выстрчил Tomáš (Тимофей)
Смерть
15.12.1957
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно