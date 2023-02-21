Выстрчил (Дивиш) Розалия (Ружена) Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Выстрчил (Дивиш) Розалия (Ружена) Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.07.1876

Дата смерти

15.12.1957

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Ежова Божена (Евгения) Тимофеевна

Отец ребёнка: Vystrčil / Выстрчил Tomáš (Тимофей)

Рождение ребёнка
08.09.1897

Сын: Выстрчил Вацлав (Василий Тимофеевич)

Отец ребёнка: Vystrčil / Выстрчил Tomáš (Тимофей)

Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Ширёва Мария Тимофеевна

Отец ребёнка: Vystrčil / Выстрчил Tomáš (Тимофей)

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Аношкина Анна (Нюра) Тимофеевна

Отец ребёнка: Vystrčil / Выстрчил Tomáš (Тимофей)

Рождение ребёнка
17.05.1907

Дочь: Васильева Зинаида Тимофеевна

Отец ребёнка: Vystrčil / Выстрчил Tomáš (Тимофей)

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Табунщикова Милада Тимофеевна

Отец ребёнка: Vystrčil / Выстрчил Tomáš (Тимофей)

Смерть
15.12.1957
Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край
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