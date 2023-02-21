Васильева (Выстрчил) Зинаида Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.05.1907
Дата смерти04.01.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1907
Рождение ребёнка
24.09.1927
Дочь: Ширёва Клара Ивановна
Отец ребёнка: Васильев Иван
Рождение ребёнка
07.06.1938
Сын: Васильев Виктор
Отец ребёнка: Васильев Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Васильев Иван
Смерть
04.01.1991
Похороны
Неизвестно