Васильева (Выстрчил) Зинаида Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева (Выстрчил) Зинаида Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.05.1907

Дата смерти

04.01.1991

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1907

Отец: Vystrčil / Выстрчил Tomáš (Тимофей)

Мать: Выстрчил Розалия (Ружена) Васильевна

Рождение ребёнка
24.09.1927

Дочь: Ширёва Клара Ивановна

Отец ребёнка: Васильев Иван

Рождение ребёнка
07.06.1938

Сын: Васильев Виктор

Отец ребёнка: Васильев Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев Иван

Смерть
04.01.1991
Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край
Похороны
Неизвестно
Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край
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