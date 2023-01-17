Выстрчил Вацлав (Василий Тимофеевич)
Место рождения
Дата рождения08.09.1897
Дата смерти31.12.1974
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1897
Бракосочетание
?.06.1920
Жена: Выстрчил Мария Ивановна
Рождение ребёнка
16.06.1922
Сын: Выстрочил Василий Васильевич
Мать ребёнка: Выстрчил Мария Ивановна
Рождение ребёнка
23.04.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Выстрчил Мария Ивановна
Смерть
31.12.1974
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно