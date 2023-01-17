Выстрчил Вацлав (Василий Тимофеевич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Выстрчил Вацлав (Василий Тимофеевич)

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Место рождения

Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край

Дата рождения

08.09.1897

Дата смерти

31.12.1974

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1897

Отец: Vystrčil / Выстрчил Tomáš (Тимофей)

Мать: Выстрчил Розалия (Ружена) Васильевна

Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край
Бракосочетание
?.06.1920

Жена: Выстрчил Мария Ивановна

Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край
Рождение ребёнка
16.06.1922

Сын: Выстрочил Василий Васильевич

Мать ребёнка: Выстрчил Мария Ивановна

Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край
Рождение ребёнка
23.04.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Выстрчил Мария Ивановна

Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край
Смерть
31.12.1974
Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край
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