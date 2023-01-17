Vystrčil / Выстрчил Tomáš (Тимофей)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Ежова Божена (Евгения) Тимофеевна
Мать ребёнка: Выстрчил Розалия (Ружена) Васильевна
Рождение ребёнка
08.09.1897
Сын: Выстрчил Вацлав (Василий Тимофеевич)
Мать ребёнка: Выстрчил Розалия (Ружена) Васильевна
Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Ширёва Мария Тимофеевна
Мать ребёнка: Выстрчил Розалия (Ружена) Васильевна
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Аношкина Анна (Нюра) Тимофеевна
Мать ребёнка: Выстрчил Розалия (Ружена) Васильевна
Рождение ребёнка
17.05.1907
Дочь: Васильева Зинаида Тимофеевна
Мать ребёнка: Выстрчил Розалия (Ружена) Васильевна
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Табунщикова Милада Тимофеевна
Мать ребёнка: Выстрчил Розалия (Ружена) Васильевна
Смерть
Неизвестно