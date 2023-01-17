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Vystrčil / Выстрчил Tomáš (Тимофей)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Vystrčil (выстрчил) Josef (Иосиф)

Мать: Vystrčil / Выстрчил Alžběta Елизавета

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Ежова Божена (Евгения) Тимофеевна

Мать ребёнка: Выстрчил Розалия (Ружена) Васильевна

Рождение ребёнка
08.09.1897

Сын: Выстрчил Вацлав (Василий Тимофеевич)

Мать ребёнка: Выстрчил Розалия (Ружена) Васильевна

Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Ширёва Мария Тимофеевна

Мать ребёнка: Выстрчил Розалия (Ружена) Васильевна

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Аношкина Анна (Нюра) Тимофеевна

Мать ребёнка: Выстрчил Розалия (Ружена) Васильевна

Рождение ребёнка
17.05.1907

Дочь: Васильева Зинаида Тимофеевна

Мать ребёнка: Выстрчил Розалия (Ружена) Васильевна

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Табунщикова Милада Тимофеевна

Мать ребёнка: Выстрчил Розалия (Ружена) Васильевна

Смерть
Неизвестно
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