Ежова (Выстрчил) Божена (Евгения) Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ежова (Выстрчил) Божена (Евгения) Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1875 г.р.

Мать

1876 г.р.

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Vystrčil / Выстрчил Tomáš (Тимофей)

Мать: Выстрчил Розалия (Ружена) Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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