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Шаксикамал

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

1995

Пол

Женский

Добавил:

ЭХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.07.1927

Сын: Закиров Габидулла Сафиуллович

Отец ребёнка: Закиров Сафиулла

Рождение ребёнка
23.05.1930

Сын: Закиров Сагидулла Сафиуллович

Отец ребёнка: Закиров Сафиулла

Рождение ребёнка
1932

Сын: Закиров Фарит Сафиуллович

Отец ребёнка: Закиров Сафиулла

Рождение ребёнка
08.01.1935

Дочь: Сугуда Сафиулловна

Отец ребёнка: Закиров Сафиулла

Рождение ребёнка
28.08.1938

Сын: Закиров Сахиулла Сафиуллович

Отец ребёнка: Закиров Сафиулла

Смерть
1995
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