Шаксикамал
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти1995
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.07.1927
Сын: Закиров Габидулла Сафиуллович
Отец ребёнка: Закиров Сафиулла
Рождение ребёнка
23.05.1930
Сын: Закиров Сагидулла Сафиуллович
Отец ребёнка: Закиров Сафиулла
Рождение ребёнка
1932
Сын: Закиров Фарит Сафиуллович
Отец ребёнка: Закиров Сафиулла
Рождение ребёнка
08.01.1935
Дочь: Сугуда Сафиулловна
Отец ребёнка: Закиров Сафиулла
Рождение ребёнка
28.08.1938
Сын: Закиров Сахиулла Сафиуллович
Отец ребёнка: Закиров Сафиулла
Смерть
1995