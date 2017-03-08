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Закиров Габидулла Сафиуллович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.07.1927

Дата смерти

08.03.2017

Пол

Мужской

Добавил:

ЭХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1927

Отец: Закиров Сафиулла

Мать: Шаксикамал

Рождение ребёнка
26.10.1953

Дочь: Закирова Альфина Габидулловна

Мать ребёнка: Разина

Рождение ребёнка
26.09.1954

Сын: Закиров Радиф Гадиллович

Мать ребёнка: Разина

Рождение ребёнка
12.11.1956

Дочь: Хусаинова Закирова Роза Габидулловна

Мать ребёнка: Разина

Старобалтачево, Балтачевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.04.1959

Дочь: Валиуллина Лилия Габидулловна

Мать ребёнка: Разина

Рождение ребёнка
23.03.1964

Сын: Закиров Рамиль Габидуллович

Мать ребёнка: Разина

Рождение ребёнка
05.04.1973

Дочь: Галеева Гульнур Габидулловна

Мать ребёнка: Разина

Смерть
08.03.2017
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