Закиров Габидулла Сафиуллович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.07.1927
Дата смерти08.03.2017
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1927
Отец: Закиров Сафиулла
Мать: Шаксикамал
Рождение ребёнка
26.10.1953
Дочь: Закирова Альфина Габидулловна
Мать ребёнка: Разина
Рождение ребёнка
26.09.1954
Мать ребёнка: Разина
Рождение ребёнка
12.11.1956
Дочь: Хусаинова Закирова Роза Габидулловна
Мать ребёнка: Разина
Старобалтачево, Балтачевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.04.1959
Дочь: Валиуллина Лилия Габидулловна
Мать ребёнка: Разина
Рождение ребёнка
23.03.1964
Сын: Закиров Рамиль Габидуллович
Мать ребёнка: Разина
Рождение ребёнка
05.04.1973
Дочь: Галеева Гульнур Габидулловна
Мать ребёнка: Разина
Смерть
08.03.2017