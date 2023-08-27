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Сугуда Сафиулловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.01.1935

Пол

Женский

Добавил:

ЭХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1935

Отец: Закиров Сафиулла

Мать: Шаксикамал

Рождение ребёнка
27.04.1963

Сын: Габдуллин Эрик Максутович

Отец ребёнка: Габдуллин Максут

Рождение ребёнка
05.06.1966

Дочь: Лариса Максутовна

Отец ребёнка: Габдуллин Максут

Рождение ребёнка
18.08.1972

Дочь: Эльмира Максутовна

Отец ребёнка: Габдуллин Максут

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Габдуллин Максут

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