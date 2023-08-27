Сугуда Сафиулловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.01.1935
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1935
Отец: Закиров Сафиулла
Мать: Шаксикамал
Рождение ребёнка
27.04.1963
Сын: Габдуллин Эрик Максутович
Отец ребёнка: Габдуллин Максут
Рождение ребёнка
05.06.1966
Дочь: Лариса Максутовна
Отец ребёнка: Габдуллин Максут
Рождение ребёнка
18.08.1972
Дочь: Эльмира Максутовна
Отец ребёнка: Габдуллин Максут
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Габдуллин Максут